Salute: Riccardi, Ass 5, 29/7 graduatoria infermieri tempo determinato

Trieste, 25 lug - L'Azienda sanitaria n.5 pubblicherà lunedì prossimo 29 luglio la determina di approvazione della graduatoria per la selezione di infermieri a tempo determinato, che saranno poi impiegati nelle strutture della stessa Azienda. Gli aventi diritto, in tutto sono 445, saranno interpellati direttamente dall'Azienda per verifica della disponibilità."Nel rispetto dell'equilibrio tra i bisogni delle Aziende e la stabilità dei bilanci - ha dichiarato a margine il vicepresidente della Regione e assessore alla salute Riccardo Riccardi - continua la risposta alle necessità del sistema sanitario che, come prima cosa, necessita di un supporto dal punto di vista delle risorse umane". ARC/Com