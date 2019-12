Salute: Riccardi, bene Asui Ud certificazione percorso cura prostata

Udine, 19 dic - Relativamente a una patologia che colpisce ogni anno quasi 800 uomini e che in tutta la regione conta circa 10mila casi seguiti sanitariamente in via continuativa, ritengo estremamente importante che i professionisti della struttura medica abbiano aperto le porte a una valutazione vera, da parte di un soggetto terzo, su quello che è il percorso completo di cura multidisciplinare al quale vengono indirizzati e accompagnati i pazienti".Lo ha detto oggi a Udine il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, durante il convegno "Tumore alla prostata. Il valore dell'approccio integrato e multidisciplinare dell'Azienda universitaria integrata di Udine" e dedicato, in particolare, alla certificazione UNI EN ISO 9000:2015 di qualità assegnata al Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) applicato dall'Ospedale del capoluogo friulano per questo tipo di carcinoma.Riccardi, dopo aver manifestato ai professionisti il proprio riconoscimento per questo tipo di metodologia improntata all'innovazione e alla costruttiva messa in discussione del loro stesso operato, ha sottolineato come la scelta intrapresa dalla struttura ospedaliera udinese sia meritoriamente finalizzata "a un aumento dei livelli di sicurezza e quindi a garanzia delle persone che devono affrontare l'iter terapeutico".Come ha spiegato infatti il vicegovernatore, il percorso di cura "non si risolve all'interno di una sala operatoria, ma coinvolge anche altre competenze, tra le quali anche quella afferente alla sfera psicologica"."La certificazione ottenuta - ha rimarcato Riccardi - premia la messa in atto di un sistema di cura multidisciplinare, che non lascia mai sola la persona malata, ma che la segue in tutte le fasi: dalla diagnostica fino all'assistenza domiciliare, se necessaria. Si tratta di un cambiamento culturale, verso il quale - ha concluso - questa Amministrazione intende indirizzare l'organizzazione del sistema sanitario regionale". ARC/GG/ep