Salute: Riccardi, cercare soluzione per accreditamento Rittmeyer

Trieste, 30 agosto - L'impegno di intraprendere in tempi celeri, con gli approfondimenti amministrativi dovuti, un percorso finalizzato a superare gli ostacoli per l'accreditamento della struttura atteso dal 1996.Questo uno dei temi al centro dell'incontro che si è tenuto oggi a Trieste tra i vertici dell'Istituto regionale per i ciechi Rittmeyer e il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.Proprio la questione dell'accreditamento, mirato in particolare ai servizi offerti dal centro riabilitativo oltre che dall'area dedicata alle residenze per anziani non vedenti, è stata illustrata al vicegovernatore dal presidente del Rittmeyer, Hubert Perfler.A tal riguardo, Riccardi, mettendo in evidenza i vent'anni intercorsi dalla prima richiesta di avvio del procedimento e quindi la relativa esistenza di una problematica di carattere giuridico, ha sottolineato la volontà di risolvere le difficoltà burocratiche al fine di ricercare una soluzione che consenta ai cittadini del Friuli Venezia Giulia di poter usufruire in forma convenzionata delle struttura di viale Miramare.Inoltre, il vicegovernatore, raccogliendo la disponibilità di Perfler, ha rimarcato il prossimo coinvolgimento delle competenze e dell'esperienza del Rittmeyer nella fase di elaborazione del documento di pianificazione della sanità regionale.Un altro argomento affrontato da Riccardi, infine, è stato quello relativo a un eventuale intervento della Regione nel sostenere un efficientamento degli ausili strumentali e tecnologici in dotazione all'Istituto, al fine di migliorare le prestazioni razionalizzando i costi. Anche in questo caso risulta essere necessario un approfondimento di carattere normativo in virtù della particolare natura giuridica del Rittmeyer e del ruolo della Regione nell'ambito dei controlli. ARC/GG/fc