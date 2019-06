Salute: Riccardi, convenzione con Uildm per assistenza nel Pordenonese

Trieste, 11 giu - La direzione regionale Salute ha approvato la richiesta di convenzione per il centro socio-sanitario dell'Unione italiana lotta alla Distrofia Muscolare (Uildm) di Fontanafredda che rappresenta l'ente nel Pordenonese. "Era importante dare un segnale a questa associazione già presente nella realtà locale con un proprio centro socio-assistenziale e alla quale, per il suo importante impegno, rivolgo il mio personale ringraziamento", ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi."Quello delle associazioni di volontariato - sottolinea l'esponente dell'Esecutivo regionale - è un ruolo di fondamentale importanza per lo sviluppo di un nuovo modello di sanità. Senza di esse non riusciremo ad arrivare ancora più vicino alla persona, soddisfacendo i suoi bisogni e mantenendo intatta la relazione umana".La convenzione approvata si riferisce al fabbisogno di prestazioni relative alla branca specialistica di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali all'interno della quale Uildm onlus può dare un contributo significativo per soddisfare le esigenze dei pazienti interessati.Il centro socio-sanitario Uildm, accreditato dal sistema sanitario regionale, potrà continuare a erogare servizi di assistenza sociale alla persona, prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie neuromuscolari e neurologiche, con la presa in carico delle eventuali conseguenze patologiche derivanti di carattere traumatico, cardiologico, internistico e psicologico.Inoltre, le attività comprendono il servizio di trasporto effettuato con mezzi attrezzati per l'ancoraggio di carrozzine per quanti si trovino in situazioni di disagio e difficoltà, per ciò che riguarda gli spostamenti da e per il Centro e tragitti verso luoghi di lavoro, studio, cura.Perno focale di Uildm è l'opera di volontari che offrono la loro disponibilità in attività di sostegno all'associazione, oltre che accompagnamento e organizzazione del tempo libero per gli utenti. ARC/COM/fc