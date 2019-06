Salute: Riccardi, donazione a Oncologia Ts conferma spirito solidale

Trieste, 11 giu - "Una lezione di civiltà e la testimonianza che a Trieste e in tutta la regione c'è una radice di generosità sempre fertile": con queste parole il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, ha commentato la donazione di 22.500 euro fatta al reparto di Oncologia dell'Asuits (Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste) da un gruppo di associazioni di volontariato e di aziende.Alla cerimonia odierna, ospitata dalla direzione medica dell'Ospedale Maggiore di Trieste, Riccardi è intervenuto insieme, tra gli altri, agli assessori comunali Carlo Grilli e Serena Tonel, a Daniela Cola e Rosa Balanzin del Comitato Cielo Aperto, animatrici dell'iniziativa, e a Lidia Strain del Lions club Duino Aurisina, con la vicecommissaria Adele Maggiore e la direttrice dell'Oncologia, Alessandra Guglielmi, a fare gli onori da casa per l'Asuits."Scelte generose come queste - ha detto Riccardi - sono uno sprone a proseguire il percorso della vita per chi vive momenti difficili e dimostrano che ci sono professionisti del nostro sistema sanitario che sanno indirizzare le donazioni".In dettaglio, gli 11.500 euro raccolti in occasione del Trofeo Conad Duino hanno permesso di acquistare un ecografo portatile e alcuni caschi per l'apparecchiatura donata dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) che preserva il cuoio capelluto delle pazienti sottoposte a chemioterapia. Con uno spettacolo teatrale dialettale al politeama Rossetti della Compagnia Armonia è stata invece ricavata una somma di 11.000 euro destinata a rinnovare il palco poltrone della chemioterapia (stanza prelievi, degenze e stanza per la terapia psicologica). Alle donazioni hanno contributo altre associazioni e aziende (Asd Generali, Lions Club Duino Aurisina, PrimoAroma, Zkb Credito Cooperativo del Carso, Principe) presenti alla cerimonia di ringraziamento. ARC/PPH/fc