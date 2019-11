Salute: Riccardi, efficacia della riforma garantita dai distretti

Udine, 6 nov - "Partendo dal presupposto che l'efficacia della risposta data dalla riforma al territorio viene garantita dalla prossimità e dall'efficienza dei distretti sanitari, abbiamo oggi incontrato tutti i direttori delle strutture operanti in regione con l'obiettivo di recepire quelle osservazioni e quei suggerimenti fondati sull'esperienza quotidiana di chi si occupa dei problemi".Lo ha detto oggi a Udine il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, a margine dell'incontro con i direttori dei distretti sanitari.Come ha spiegato Riccardi, saranno gli stessi direttori dei distretti a negoziare con il proprio direttore generale le condizioni affinché le risposte in termini di salute siano le più appropriate alle esigenze della persona."Lo sforzo richiesto ai distretti - ha specificato il vicegovernatore - è quello di creare un'organizzazione capace di occuparsi dei cittadini che hanno un'esigenza di salute accompagnandoli nel percorso di analisi e di cura".Per fare ciò, come ha sottolineato Riccardi, i direttori dei distretti dovranno avere un'autonomia gestionale delle risorse e una capacità negoziale nei confronti del sistema sanitario che andrà dalla prestazione più semplice a quella più complicata.Nella prospettiva che la nuova operatività dei distretti alleggerisca il lavoro dei Pronto soccorso, il vicegovernatore ha ricordato come quello dell'appropriatezza sia uno dei grandi temi della riforma. "La criticità che dobbiamo sanare - ha concluso - è che se una persona non viene presa in carico e non viene guidata in maniera corretta finisce per rivolgersi alla struttura che la fa sentire maggiormente protetta, continuando quindi a rivolgersi al Pronto soccorso dell'ospedale, seguendo in questo modo, nella maggior parte dei casi, un percorso di cura sbagliato". ARC/GG/fc