Salute: Riccardi, formazione nuovi dirigenti è tema cruciale

Udine, 18 ott - "La formazione di nuovi dirigenti è un tema cruciale per imprimere rinnovamento e qualità al sistema sanitario regionale".È questo uno degli spunti di analisi evidenziato dal vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, nel corso dell'incontro odierno a Udine con i rappresentanti della Federazione dei dirigenti e direttivi pubblici (Fedirets)."Per garantire ai professionisti di esercitare l'attività sanitaria nel migliore dei modi non bastano riorganizzazione e investimenti tecnologici - ha evidenziato Riccardi - ma bisogna incidere su uno degli elementi di maggiore criticità ovvero la mancanza di una 'middle class dirigenziale', su cui in questi anni si è investito poco".Secondo Riccardi, nel prossimo futuro, negli obiettivi di piano per gli investimenti, la Regione dovrà porre attenzione alla formazione di una classe intermedia di manager della salute. ARC/SSA/ep