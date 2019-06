Salute: Riccardi, già definito il ruolo dei Pronto Soccorso

Udine, 30 giu - In merito al ruolo dei Pronto Soccorso il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi ribadisce che "non c'è alcun annullamento rispetto all'esistente ed anche per Maniago le strutture per il soccorso rimangono quelle che sono"."Sull'emergenza - continua Riccardi - è in corso una revisione complessiva del sistema per garantire minore frammentazione nella catena del soccorso: è questo il problema da affrontare in una visione moderna che deve distinguere le condizioni critiche da episodi che nulla hanno a che fare con l'emergenza"."In questo sistema tutte le strutture, anche territoriali, saranno coinvolte ma evidentemente per il livello di prestazione. L'emergenza ha bisogno di ridurre la catena - ha precisato Riccardi - e per farlo c'è anche il bisogno di considerare i bisogni di salute per ciò che sono. Qualche punto di sutura non è caso da pronto soccorso" ha conclude il vicegovernatore. ARC/Com/ep