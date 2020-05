Salute: Riccardi, in Fvg poste basi per servizi innovativi a disabili

Palmanova, 29 mag - "Con l'approvazione delle 'Linee guida per la sperimentazione di percorsi innovativi nel sistema regionale dei servizi per le persone con disabilità' la nostra Regione pone le basi per l'avvio di servizi innovativi a favore dei disabili e valorizzare l'operato di quelle realtà che, per le intrinseche caratteristiche dei servizi resi, non sono riconducibili alle tipologie esistenti nei regolamenti vigenti".Lo ha annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, dopo l'approvazione in via preliminare del provvedimento da parte della Giunta, evidenziando che "con questo documento il Friuli Venezia Giulia si conferma una regione all'avanguardia sul fronte dei servizi alla disabilità perché, dando attuazione alla norma introdotta nel 2019 a modifica dalle legge regionale 41/96, anticipa alcuni elementi dell'attesa riforma della legislazione regionale in materia di disabilità, che oggi trova un ulteriore punto di riferimento anche nella disciplina generale della legge 22".Il vicegovernatore ha spiegato che "il documento prevede, infatti, attraverso la collaborazione tra i servizi pubblici e realtà del terzo settore operanti nell'ambito della disabilità, l'avvio di nuove progettualità incentrate sulla personalizzazione della risposta ai bisogni attraverso l'innovazione, con ricorso al budget di progetto e agli altri istituti previsti dalla legge 22".Riccardi ha quindi sottolineato che "una volta a regime, l'operazione avviata con l'approvazione delle linee guida consentirà di fare ordine nella frammentazione di disciplina che caratterizza l'operatività dei soggetti private attivi nel settore, garantendo la piena operatività di realtà che erogano prestazioni di alta qualità". ARC/MA/pph