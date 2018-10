Salute: Riccardi, montagna esce rafforzata dalla riforma

Trieste, 26 ott - "Sulla riforma sanitaria il dialogo con tutte le realtà territoriali è aperto. Lo dimostrano mesi di confronto portato avanti in ogni angolo della regione, consapevoli della singolarità di ogni sua parte e del fatto che l'obiettivo da raggiungere è proprio la valorizzazione dei territori e non il contrario".Lo afferma il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, evidenziando l'inesistenza di territori montani svantaggiati rispetto al resto della regione."Non si possono semplificare e strumentalizzare le scelte organizzative - continua Riccardi - affermando che ci sarà una perdita di valore degli ospedali di Tolmezzo, San Daniele e Gemona solo perché entrano in un sistema razionalizzato di gestione dei servizi erogati"."Gli ospedali spoke - precisa il vicegovernatore - vedranno un loro rafforzamento in quanto potranno finalmente integrarsi in rete con gli ospedali hub. Questo, soprattutto per la montagna, è una novità che apporterà una significativa miglioria".Riccardi sottolinea inoltre che "riorganizzare significa rivedere un sistema che ha dato risposte sbagliate, lasciando scoperti i territori e ingolfando gli ospedali. Vogliamo garantire una sanità di eccellenza a tutti, obiettivo possibile organizzando i flussi, presidiando e potenziando il territorio e gerarchizzando gli interventi"."Il disegno di legge sull'assetto istituzionale - spiega il vicegovernatore, ribadendo quanto già affermato al Consiglio delle autonomie locali - prevede che i Comuni abbiano un ruolo di primo piano nell'assetto del servizio sanitario e dell'integrazione sociosanitaria, con la gestione dei servizi sociali che resterà in capo alla conferenza dei sindaci senza distinzioni fra Comuni che hanno aderito alle Uti o meno".ARC/COM/fc