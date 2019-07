Salute: Riccardi, nel rapporto Crea bene Fvg in area eccellenza

Il Servizio sanitario è quinto e migliora performance di 8 punti rispetto al 2018 Udine, 11 lug - Il Friuli Venezia Giulia è quinto nella classifica stilata dal Consorzio per la ricerca economica applicata in sanità (Crea) - Università di Roma Tor Vergata che ha misurato la soddisfazione sulle prestazioni del servizio sanitario rilevata da 96 esperti provenienti da cinque categorie di portatori di interessi: utenti, istituzioni, professioni sanitarie, management aziendale, industria medicale.Il dato è stato presentato oggi a Roma nella sala Capitolare del Senato alla presenza del vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi."C'è soddisfazione perché il Friuli Venezia Giulia è nell'area di eccellenza ma l'obiettivo di legislatura sarà scalare ancora posizioni e rientrare nella primissima fascia" ha commentato Riccardi.Preceduto da Provincia di Trento, Toscana, Provincia di Bolzano e Lombardia, il Friuli Venezia Giulia migliora la performance di oltre 8 punti rispetto a quella raggiunta nel 2018 e mantiene la posizione nella cosiddetta "Area dell'eccellenza" in cui il livello dell'indicatore della soddisfazione supera il 56%, collocandosi a pari merito con Emilia Romagna e Umbria e davanti a Veneto e Piemonte.Il rapporto Crea compie una valutazione di tipo generale e gli esiti della regione complessivamente migliorano, ma analizzando nel dettaglio calano le voci "sociale" (- 4,6% rispetto al 2018) e "appropriatezza" (-2,5%); più contenuto il calo nella categoria economico-finanziaria (-1,9 punti)."Questo dato ci deve spronare a modificare i percorsi di salute e i modelli organizzativi per spingere ulteriormente verso l'integrazione socio sanitaria: è necessario che l'obiettivo si sposti dalla sanità alla salute, alla ricerca di risposte ai bisogni più complessi e articolati delle persone" ha rilevato Riccardi. ARC/EP