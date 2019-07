Salute: Riccardi, nella Pedemontana pordenonese garantiti servizi

Trieste, 17 lug - "Il trasferimento di un medico di medicina generale non provocherà alcuna carenza nei servizi sanitari garantiti alla popolazione. Infatti, i medici che già operano nell'ambito territoriale di riferimento hanno confermato la propria disponibilità a incrementare il massimale degli assistiti e un medico di un altro ambito territoriale si è resto disponibile ad operare in sostituzione in via temporanea".Lo ha dichiarato il vicepresidente e assessore alla salute Riccardo Riccardi rispondendo nell'Aula del Consiglio Regionale all'interrogazione della minoranza riguardante la situazione dei medici di medicina generale nei comuni di Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra e Fanna.Per garantire la presenza di un medico in ogni comune dell'ambito, a continuato Riccardi, con un intervento congiunto dell'Amministrazione locale e dell'AAS, sono stati individuati dei locali idonei ad essere temporaneamente adattati ad ambulatorio medico."In questo modo - ha concluso Riccardi - è stata garantita la possibilità di assegnare un medico ad ogni cittadino e di prevedere l'apertura dell'ambulatorio nei comuni di Fanna, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto, in attesa della nomina del nuovo titolare, procedura che deve rispettare un iter definito a livello nazionale i cui tempi sono ineludibili".Il vicepresidente ha ricordato che l'assistenza territoriale rappresenta una priorità per l'intero sistema sanitario regionale. Per questo, fra le altre attività, la Regione ha intrapreso un percorso di programmazione a lungo termine della medicina territoriale, anche aumentando il numero delle borse per la formazione di nuovi medici di medicina generale. ARC/Com/ep