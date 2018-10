Salute: Riccardi, non ci sono risorse per protonterapia al Cro

"Grande differenza tra programmazione e disponibilità economica"Trieste, 26 ott - "Nessuna intenzione di innescare polemiche, ma con i soldi del Monopoli non si acquistano macchinari per la protonterapia e non ci si fa concedere neppure un leasing. Stupisce che politici di lungo corso non conoscano la differenza fra la programmazione e l'effettiva disponibilità economica".Lo afferma il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, evidenziando così l'inesattezza di alcune considerazioni espresse dall'Opposizione regionale in merito al possibile acquisto di nuova strumentazione tecnologica per il Cro di Aviano."Affermare che nella programmazione triennale l'acquisto era stabilito - puntualizza Riccardi - è come ricordarci che il sole sorge ogni mattina. Ma se poi il bilancio è in rosso perché quella programmazione era completamente sbagliata i soldi non ci sono più per poterlo fare"."Cro e Burlo Garofolo - spiega il vicegovernatore - sono eccellenze indiscutibili della nostra sanità. Lo voglio ribadire a chi non è in grado di comprendere l'importanza che la riforma continua ad attribuirgli"."Respingo quindi al mittente ogni forma di strumentalizzazione - conclude Riccardi - avvertendo che, se si vuole battaglia su questo tema, sono pronto a difendere con forza il valore del Cro e di tutte le nostre eccellenze sanitarie, al contrario di chi le vuole usare come balsamo per le proprie sconfitte". ARC/COM/fc