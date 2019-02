Salute: Riccardi, Nue adotta software che aumenta precisione soccorsi

Trieste, 7 feb - La Protezione civile ha dotato di un ulteriore sistema di geolocalizzazione la centrale del Numero unico per le emergenze (Nue) 112 di Palmanova: si tratta del software FlagMii, che rende ancora più efficace l'individuazione del punto dal quale arriva la chiamata."Adottiamo gli strumenti più idonei, aggiornati per sostenere la nostra efficacia operativa" ha dichiarato il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, evidenziando che "in base alle statistiche europee il 71 per cento delle chiamate di emergenza arriva da cellulare. Il nostro compito è quindi ottenere il miglior livello possibile di individuazione della località dalla quale parte la richiesta di soccorso".A tal fine la Centrale unica regionale ha installato un nuovo sistema che si affianca al centro elaborazione dati interforze già in uso: un software di ultima generazione che permette di localizzare il Gps del cellulare chiamante con una altissima precisione. Ogni telefonino è dotato del dispositivo di geolocalizzazione e FlagMii, connettendosi a questo tramite sms, riesce ad aumentare la precisione dell'individuazione del punto chiamante. "L'applicazione - ha confermato Riccardi - darà supporto in tutte quelle situazioni nelle quali il chiamante si trova in una posizione di non facile rilevazione, come il mare aperto o la montagna, oppure quando non è in grado di fornire le proprie coordinate geografiche."Riscontri positivi per la nuova tecnologia sono già stati ottenuti: lungo la viabilità extraurbana del pordenonese, in più di una situazione di emergenza sanitaria dove i chiamanti non sapevano dare riferimenti per la loro posizione, FlagMii ha permesso l'individuazione del punto d'origine della richiesta d'aiuto con 50 metri di scarto, permettendo così l'invio tempestivo dei soccorsi."Questa - ha concluso il vicegovernatore - è una delle novità che saranno illustrate durante l'Open Day Nue 112 e che darà la possibilità a tutta la popolazione di visitare la centrale operativa di Palmanova e approfondire i servizi che essa offre ai cittadini in difficoltà."L'Open Day Nue 112 è un'iniziativa che si svolge in contemporanea in tutta Europa. Gli orari per le visite guidate alla centrale di Palmanova nella giornata di lunedì 11 febbraio vanno dalle 10 alle 18 con ingresso libero previa prenotazione obbligatoria sul portale della Regione tramite questo link: https://bit.ly/2TdSNNm. ARC/COM/ma/