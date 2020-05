Salute: Riccardi, nuovo Isee per accesso benefici genitori affidatari

Trieste, 15 mag - E' stato aggiornato a 22.544,83 euro il valore dell'indicatore di situazione economica equivalente (Isee) per l'accesso ai benefici di sostegno regionale a favore del genitore affidatario del figlio minore, nei casi in cui lo stesso non riceva, da parte del genitore obbligato, le somme destinate al mantenimento (art. 9 bis Lr 2006/11).Lo ha stabilito oggi la Giunta regionale con la delibera proposta dal vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, portando l'Isee da 22.432,67 a 22.544,83 euro.La revisione è avvenuta sulla base dell'indice Istat di andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi) dello scorso mese di gennaio che ha registrato un incremento dello 0,5% rispetto all'indice del 2019. ARC/LP/pph