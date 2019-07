Salute: Riccardi, nuovo Ospedale PN all'attenzione della Regione

Pordenone, 1 lug - Il completamento del nuovo ospedale di Pordenone è all'attenzione della Giunta regionale: il vicegovernatore e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, si è incontrato a Pordenone, nella sede municipale, con il sindaco, Alessandro Ciriani, l'assessore comunale all'urbanistica, Cristina Amirante, e i funzionari e i tecnici dell'Azienda sanitaria e ospedaliera, per fare il punto sui problemi aperti e da rimuovere per poter assicurare la migliore funzionalità alla struttura e ai servizi del nuovo nosocomio pordenonese.La riunione, alla quale hanno preso parte i consiglieri regionali di maggioranza della destra Tagliamento, Alessandro Basso, Ivo Moras e Simone Polesello, è servita a Riccardi per verificare lo stato dell'arte dei lavori in corso, ma anche le esigenze degli utenti, dei visitatori dell'ospedale, e della comunità locale, rispetto alla viabilità e ai parcheggi del complesso ospedaliero e dell'area circostante.Si tratta di una struttura nuova, ha ricordato Riccardi, e pertanto dovrà poter garantire ai cittadini le risposte che essi si attendono.Tra quelli affrontati oggi, il tema prioritario è inerente alla verifica delle esigenze più impellenti e delle coperture necessarie per fare in modo che il progetto esecutivo dell'opera possa andare avanti, ed essere completato.Si è infatti parlato del dimensionamento della struttura, ovvero dei posti letto che saranno disponibili nel nuovo complesso, che qualcuno lamenta essere insufficiente.A tale proposito, ha precisato Riccardi, occorre capire come dare risposta adeguata alle esigenze degli utenti; al fine di consentire alla Regione di adottare le scelte più oppotune, l'argomento sarà affrontato dal Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria pordenonese, Eugenio Possamai.L'altro tema del quale si è trattato, riguarda la viabilità di accesso e dell'area circostante all'ospedale, assieme alla disponibilità dei parcheggi all'interno del complesso, e nella zona.A tale proposito, è stata ventilata l'ipotesi di demolire i fabbricati ormai inutilizzati, per destinare la superficie che si verrebbe a liberare alla creazione di ulteriori posti auto, che oggi sono 1.300.Nell'occasione, è stato trattato il tema della salute per le persone anziane: spesso, dopo la dimissione dall'ospedale, esse vi debbono fare rientro perché all'esterno non vi sono le strutture sufficienti a prestare l'assistenza necessaria.Come ha puntualizzato Riccardi, l'argomento riguarda la programmazione complessiva della salute, e non interessa soltanto Pordenone; qui, si rifletterà sulla nuova Azienda sanitaria unica del Pordenonese.Spetterà dunque al Commissario straordinario compiere le ricognizioni e le valutazioni necessarie, per consentire alla Regione di ottimizzare i servizi atti ad assicurare le condizioni di assistenza e cura migliori a tutti i cittadini, nello spirito della riforma sanitaria del Friuli Venezia Giulia. ARC/CM