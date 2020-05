Salute: Riccardi, ok a comitato ristretto su invecchiamento attivo

Trieste, 20 mag - "Condivido la proposta finalizzata alla costituzione di un comitato ristretto all'interno della Commissione per questa iniziativa di legge mirata a innovare la norma sull'invecchiamento attivo, con un'apertura al tema della solitudine esteso anche altre età della vita".Lo ha detto oggi a Trieste in sede di Commissione III del Consiglio regionale il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, a margine della seduta dedicata alle audizioni su un disegno di legge e una proposta di legge convergenti: "Modifiche alla legge regionale n. 22 "Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale), concernenti gli interventi per il contrasto alla solitudine" e "Norme per la promozione di iniziative e progetti per la prevenzione del fenomeno della solitudine".E' stato dimostrato, ha spiegato Riccardi, come esista una correlazione tra lo stato di salute fisica e mentale e il benessere delle persone e come questo poi possa ripercuotersi negativamente sulla comunità."A tal riguardo - ha concluso - auspico che la politica si ritrovi in una sintesi il più condivisa possibile, capace di intercettare le reali esigenze delle persone, soprattutto quelle che non stanno in superficie e vivono la loro condizione in uno stato di isolamento". ARC/GG/al