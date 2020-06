Salute: Riccardi, ok contributo cure termali e soggiorni terapeutici

Trieste, 27 giu - Su proposta del vicegovernatore con delega alla Salute, politiche sociali e disabilità, cooperazione sociale e terzo settore, Riccardo Riccardi, la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha confermato anche per il 2020 il contributo giornaliero per le cure climatiche, termali e i soggiorni terapeutici.Si tratta, come ha spiegato Riccardi, di una prestazione che esce dai Livelli essenziali di assistenza (Lea). La cifra della contribuzione ammonta a 46,20 euro al giorno, come era stato fissato per l'annualità precedente.Il provvedimento si fonda sulla legge regionale n. 25/2001, che prevede la concessione a una serie di categorie, tra cui i mutilati e invalidi per servizio, di alcune prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.Nel caso in cui ai beneficiari venga riconosciuta le presenza di un accompagnatore, la stessa legge regionale prevede il raddoppio dell'importo. ARC/GG/ep