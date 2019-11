Salute: Riccardi, organico psicologi servizio minori Ud torna a regime

"Nel Pordenonese servizi di salute mentale rafforzati"Trieste, 12 nov - "L'organico degli psicologi del servizio minori del Distretto di Udine sarà integrato entro Natale". Lo ha riferito il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi.L'organico si era ridotto negli ultimi mesi per effetto di una serie di eventi non prevedibili che avevano causato la perdita di quattro psicologi (per aspettativa, gravidanza, quiescenza e trasferimento). "La graduatoria del concorso bandito dall'Aas3 è stata da poco pubblicata - ha reso noto Riccardi - e le chiamate sono già state avviate".Il vicegovernatore, sollecitato in Consiglio regionale nello spazio dedicato alle interrogazioni, ha condotto anche una panoramica sul reclutamento a garanzia dei servizi di salute mentale nella Destra Tagliamento. "Il quadro è non solo positivo - ha osservato Riccardi - ma in fase di rafforzamento".L'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" ha indetto un concorso pubblico a tempo indeterminato per l'assunzione di almeno due dirigenti medici nella disciplina Psichiatria e ha richiesto all'Aas3 l'utilizzo della graduatoria di dirigenti psicologi, che permetterà di assegnare tre unità al Dipartimento di Salute mentale. Per quanto riguarda gli infermieri, ai due che sono stati recentemente assegnati se ne aggiungeranno altrettanti grazie a un recente avviso a tempo determinato. Inoltre, per gli assistenti sociali, si è conclusa recentemente una procedura per un avviso a tempo determinato, per l'individuazione delle figure che il direttore del Dipartimento riterrà necessarie.Riccardi si è soffermato, infine, sui servizi di salute mentale nel Friuli occidentale sotto il profilo dell'operatività e funzionalità. Il Centro salute mentale Area delle Dolomiti Friulane opera già sulle 24 ore e lo stesso regime interesserà anche il Centro di Sacile che attualmente è attivo 12 ore al giorno. Anche il Centro per i disturbi del comportamento alimentare presso l'Ospedale di San Vito al Tagliamento è regolarmente funzionante. ARC/PPH/ep