Salute: Riccardi, per protonterapia al Cro contano i risultati

Trieste, 9 mar - "Sulla protonterapia l'unica cosa che conta sono i fatti: abbiamo trovato il modo per finanziare l'acquisto di una strumentazione che permetterà al CRO di mantenere alti livelli di innovazione e di attrattività, offrendo prospettiva di vita alle persone".Lo ha dichiarato il vicepresidente della Regione e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, rispondendo alla puntualizzione del consigliere regionale Sergio Bolzonello, per il quale la Regione metterà per la strumentazione protonica "solo" 15 milioni di euro."Su questo punto - ha precisato il vicepresidente - se avessi voluto essere polemico avrei sostenuto che le risorse del 5x1000 e dei progetti archiviati c'erano anche prima e che, se qualcuno se ne fosse accorto, forse la fase di acquisto della strumentazione avrebbe potuto già essere avviata". ARC/PPD/com