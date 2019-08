Salute: Riccardi, più ostetriche per punto nascita Latisana-Palmanova

Trieste, 22 ago - Con un nuovo provvedimento firmato in questi giorni dal Commissario straordinario dell'Azienda assistenza sanitaria 2 Bassa Friulana-Isontina, verranno assunte tre nuove ostetriche che andranno a potenziare l'equipe del punto nascita di Latisana-Palmanova.Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, sottolineando come tale atto risponda alle necessità individuate dai referenti aziendali in queste settimane e garantisca una risposta immediata ai progetti di potenziamento delle strutture.L'ingresso di nuove risorse in Azienda permetterà di garantire i livelli essenziali di assistenza nei ruoli dove è prevista la presenza dell'ostetrica come l'accettazione, la degenza, il blocco parto, ma anche per le visite domiciliari, i corsi pre-parto e in piscina e il programma di screening regionale per la prevenzione del cancro alla cervice uterina.Riccardi ha quindi sottolineato che "le nuove ostetriche, le quali prenderanno servizio appena espletati gli atti burocratici necessari di scorrimento delle graduatorie, andranno a potenziare il fabbisogno necessario alle attività del percorso nascita e del territorio dopo la riorganizzazione dei punti nascita di Palmanova e Latisana". Ciò anche al fine di garantire gli standard per la sicurezza delle pazienti e degli operatori, rispondendo inoltre alle linee annuali per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale del 2019. ARC/COM/red