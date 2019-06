Salute: Riccardi, preoccupante l'aumento di tossicodipendenze

Oggi Giornata mondiale contro l'abuso e il traffico di droga



Trieste, 26 giu - Nel giorno in cui si celebra la 32esima Giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga i dati dell'ultima Relazione europea sulla droga, quelli della Relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia e dei servizi sanitari del Friuli Venezia Giulia descrivono uno scenario molto preoccupante.



Aumentano le nuove sostanze psicoattive e cambiano i modelli di consumo: i decessi per droga sono in crescita, mentre i sequestri e gli arresti da parte delle Forze dell'Ordine tracciano la presenza di nuovi mercati e nuovi narco-trafficanti.



Nel 2018 in regione i servizi hanno preso in carico 4.234 utenti tossicodipendenti dei quali oltre 900 sono nuovi utenti. A livello regionale la fascia maggiormente colpita è quella che va dai 30 ai 49 anni con oltre 2.000 persone prese in carico dai servizi. Ma preoccupa anche la realtà minorile: dei 233 ragazzi con meno di 20 anni i nuovi utenti sono stati 141.



"I dati nazionali e quelli regionali - commenta il vicegovernatore con delega alla Salute e Politiche sociali Riccardo Riccardi - ci dicono che siamo davanti a un problema in evoluzione. I Dipartimenti delle Dipendenze sul territorio, in collaborazione con altri servizi del sociale, sono in piena attività per dare risposta ai singoli e famiglie coinvolti in questa complessa e drammatica realtà".



La cronaca ha confermato la presenza sul mercato di sostanze vecchie e nuove, come la terribile "eroina gialla" che, anche in regione ha provocato vittime fra i minori.



Inoltre il problema della dipendenza da droghe rimane purtroppo ancora caratterizzato da una vasta area di sommerso, alimentata dalla paura e dalla vergogna di chiedere aiuto. In questo contesto una delle realtà più preoccupanti è la difficoltà degli adolescenti di rivolgersi ai servizi sociali: i ragazzi vivono in modo diverso il consumo di sostanze stupefacenti e hanno bisogno di un ascolto competente sulle problematiche dell'età della crescita. La Regione Friuli Venezia Giulia a tal proposito ha istituito un portale dove si possono trovare informazioni e approfondimenti http://www.dipendenzefvg.it/dipendenze/sostanze-illegali/approfond imenti