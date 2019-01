Salute: Riccardi, presa in carico cronicità è vera sfida per Fvg

Vicegovernatore al convegno su malattie neuromuscolari e SlaGorizia, 12 gen - "Quella della presa in carico delle cronicità e delle acuzie è la sfida più importante che il sistema sociosanitario regionale dovrà affrontare nell'immediato futuro. Un risultato che inciderà profondamente sulla qualità della vita e che possiamo conseguire ascoltando e coinvolgendo le persone che devono affrontare il problema, le loro famiglie e il mondo del volontariato".Lo ha detto oggi a Gorizia il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenendo al convegno "Malattie neuromuscolari e Sla: attivazione del gruppo integrato neuromuscolare aziendale", organizzato dall'Azienda per l'assistenza Bassa Friulana Isontina in collaborazione con l'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare e alla locale sezione della Uildm.Sottolineando l'importanza dell'abbattimento delle distanze "tra chi vive e chi sopravvive", il vicegovernatore ha rimarcato il ruolo strategico del volontariato quale naturale supporto dell'ente pubblico nell'erogazione di un servizio che deve essere garantito alle persone. "Un'integrazione - ha spiegato Riccardi - che rappresenta una forza da aggiungere al sistema".Un altro punto chiave, come ha evidenziato il vicegovernatore, è quello delle risorse, che debbono essere stanziate coerentemente ad un regime di sostenibilità della spesa, in quanto "non infinite"."Ciò - ha spiegato Riccardi - non significa necessariamente prevedere una politica di tagli ma, al contrario, favorire l'individuazione di obiettivi finalizzati a declinare i finanziamenti coerentemente a quelle che sono le reali esigenze del sistema".Infine, riconoscendo la maturità del territorio per il modo in cui è stata risolta la parte della riforma relativa alle Aziende, Riccardi ha dato garanzie sul mantenimento e lo sviluppo dell'attività dell'ambulatorio per le patologie neuromuscolari e neurodegenerative dell'Ospedale di Monfalcone.Oltre al vicegovernatore, hanno presenziato al convegno anche l'assessore regionale alla Funzione pubblica, Sebastiano Callari, e il consigliere regionale Diego Moretti. ARC/GG/fc