Salute: Riccardi, presto risposte su cantiere ospedale Cattinara

"Nel 2020 Trieste e Isontino insieme per crescere"Trieste, 17 dic - "Nei prossimi giorni avremo risposte precise in merito al cantiere dell'ospedale triestino di Cattinara".È quanto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, ha annunciato nel corso del suo intervento alla Giornata della Trasparenza, organizzata al parco San Giovanni del capoluogo giuliano dall'AsuiTs.Entrando nel merito della riforma appena approvata in Consiglio regionale, Riccardi ha quindi evidenziato che "Trieste e Isontino saranno unite per crescere, facendo leva su esperienze importanti e sulla naturale convergenza territoriale che farà della nuova azienda una struttura certamente complessa quanto pronta a supportare la richiesta di salute dei cittadini"."Abbiamo predisposto una riforma - ha ribadito il vicegovernatore - che guarda al tema della salute e non solo a quello prettamente sanitario, costruendo una catena che si allunga per affrontare la fase della presa in carico e, quindi, dell'integrazione sociosanitaria. Adesso - ha aggiunto - credo ci possano essere le migliori condizioni per partire con un lavoro nuovo attraverso le tre nuove aziende e i nuovi direttori generali"."Questa è la direzione corretta - ha commentato l'esponente della Giunta Fedriga - che, probabilmente, si sarebbe dovuta intraprendere già da tempo. Agiremo in un quadro diverso da quello precedente ma all'insegna di professionalità e rispetto per le necessità del paziente".Ringraziando "tutti colori i quali lavorano all'AsuiTs con passione e disponibilità, condizione essenziale per raggiungere i risultati attesi", il vicegovernatore ha sottolineato quanto sia "giusto valorizzare le eccellenze così come è doveroso prendere atto di ciò che non funziona e fare di tutto affinché possa migliorare"."Tanto è stato fatto e altrettanto rimane da fare per ottimizzare il prodotto salute che è vitale per i cittadini - ha concluso Riccardi - ma l'azienda che nascerà da Trieste e Isontino potrà contare su stanziamenti superiori rispetto al passato in base a quanto previsto nella legge di Stabilità appena approvata". ARC/FC/ep