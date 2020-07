Salute: Riccardi, presto tavolo confronto con associazioni Alzheimer

Palmanova, 16 lug - "La Regione convocherà un tavolo di confronto con le associazioni che operano nell'assistenza alle persone affette da Alzheimer e le loro famiglie per definire gli interventi che potranno essere attuati nell'ambito della tutela alle persone fragili, al fine di migliorare i servizi offerti nella nostra regione".Lo ha confermato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, durante l'incontro con il Coordinamento delle associazioni che si occupano di Alzheimer e altre forme di demenza avvenuto a Palmanova.Dopo aver evidenziato l'importanza dell'opera svolta delle associazioni e dai caregiver nell'ambito dell'Alzheimer e ricordando che il 'budget di salute' introdotto in Friuli Venezia Giulia sostiene e supporta forme di co-housing integrando risorse del fondo sanitario con quello per l'assistenza, il vicegovernatore ha spiegato che "tutti gli indicatori evidenziano che il fenomeno della demenza continuerà a crescere nei prossimi anni, quindi dobbiamo attuare misure che diano risposte concrete alle necessità di pazienti e famiglie"."Il Friuli Venezia Giulia - ha concluso - punta a strutturare un nuovo modello di gestione della fragilità che necessità di competenze e risorse distribuite sul territorio in base all'effettivo bisogno di salute delle persone. Per poter impostare questo nuovo welfare è necessario che venga attuata una vera e propria riforma culturale, la quale porti alla concretizzazione di una forma di assistenza alla persona che si regge sul sistema territoriale e si colloca tra il domicilio della persona assistita e l'ospedale". ARC/MA/pph