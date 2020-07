Salute: Riccardi, prosegue confronto su ddl contrasto solitudine

Trieste, 7 lug - "Su un tema rilevante come quello della solitudine prosegue il confronto costruttivo con le forze di opposizione che siedono in Consiglio regionale proponenti un analogo provvedimento, uniti nell'impegno di individuare una linea comune e giungere in Aula con un'iniziativa legislativa che registri il consenso unanime della politica".Lo ha detto oggi a Trieste il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, al termine di un incontro dedicato al tema e teso a sintetizzare le iniziative presentate e avviare un percorso legislativo di ampia condivisione."Riteniamo - ha spiegato Riccardi - che la soluzione tecnicamente più efficace per raggiungere i risultati attesi, continui a essere quella tracciata dal disegno di legge che modifica e integra le norme già esistenti sull'invecchiamento attivo. Sul testo lavoreremo per trovare una sintesi con l'altra proposta presentata e per giungere a norme che, con il contributo di tutti, siano realmente capaci di intercettare un fenomeno statisticamente in aumento, non solo tra le persone anziane, ma in ogni fascia d'età". ARC/CCA/al