Salute: Riccardi, raccolta differenziata integra nuova visione sistema

Trieste, 2 ott - Con la sottoscrizione dell'accordo fra Aas2 Isontino-Bassa Friulana e Isontina Ambiente prende avvio il progetto di estendere alle strutture sanitarie dell'Azienda sanitaria i modelli di conferimento già adottati dai Comuni del territorio."La salute è un concetto circolare - ha commentato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, a margine dell'accordo siglato oggi a Ronchi dei Legionari (Gorizia) - che abbraccia interamente la vita delle persone. Questa condizione si deve estendere anche al sistema sociale con il quale si rapporta la salute del singolo: per questo prende significato il progetto pilota di allineamento della raccolta differenziata negli ospedali alle modalità di conferimento già in vigore nei Comuni. È un ulteriore passo di integrazione dell'ospedale nel territorio che lo ospita, sottraendogli esclusività".L'accordo risponde anche alla crescente sensibilità delle persone verso i temi ambientali "perché - ha evidenziato Riccardi - nel concetto di salute che abbiamo in mente l'attenzione verso la gestione di ogni momento della vita è importante. Aumentare la consapevolezza ambientale anche negli ospedali, che sono luogo di cura ma anche di lavoro, può essere da esempio e da stimolo a tutti per capire che l'attenzione alla salute e al benessere non può prevedere scarti o sprechi e continua durante tutto l'arco della vita di ognuno e della comunità".Per il vicegovernatore Fvg, quindi, "questo accordo rappresenta un esempio di collaborazione fra pubblico e privato che persegue l'obiettivo del miglioramento della realtà sociale in termini di ambiente e salute". ARC/COM/fc