Salute: Riccardi, Regione finanzierà lavori centro disabili Gemona

Trieste, 20 giu - La Regione finanzierà i lavori di efficientamento energetico, di adeguamento antisismico e degli impianti del centro diurno per disabili di Gemona.Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute, politiche sociali e disabilità, cooperazione sociale e terzo settore, Riccardo Riccardi nel corso di un incontro con il sindaco di Gemona del Friuli, Roberto Revelant.Come è stato ricordato durante la visita del vicegovernatore, all'interno della struttura sono ospitate circa una quarantina di persone, provenienti per lo più dai comuni del Gemonese.L'attività del centro si concentra sui laboratori e sui percorsi di inclusione sociale. L'obiettivo è quello di far acquisire alle persone competenze e abilità finalizzate al poter vivere in maniera autonoma.Nel dettaglio, come ha spiegato Riccardi, l'intervento complessivo che verrà sostenuto dalla Regione consiste nei lavori di adeguamento delle condizioni di sicurezza dell'immobile e dei locali, con miglioramento del comfort interno per gli utenti attraverso la realizzazione di un progetto di efficientamento energetico dell'involucro edilizio e di miglioramento antisismico e impiantistico. ARC/GG/ep