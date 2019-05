Salute: Riccardi, riattivare tavoli per avvio rete oncologica Fvg

Trieste, 29 mag - "Non c'è alcuna trascuratezza sul tema della Rete oncologica regionale, ma il necessario processo di individuazione e consolidamento di processi e responsabilità che vanno individuate e incaricate".Lo ha affermato il vicegovernatore della Regione, Riccardo Riccardi, rispondendo oggi in Aula ad un'interpellanza della consigliera Simona Liguori (Cittadini). In particolare, l'esponente dell'Esecutivo regionale ha tracciato il percorso che porterà all'organizzazione e definizione dei servizi a favore del malato oncologico."Già nelle linee di gestione 2019 del Servizio sanitario regionale - ha spiegato Riccardi - si prevede un primo passo in questa direzione, in modo particolare nell'integrazione degli interventi tra ospedale e territorio e tra diverse tipologie di professionisti sanitari e socio-sanitari". A questo scopo, il gruppo di lavoro regionale si è incontrato nella sede della Direzione Centrale Salute per formalizzare un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) di riabilitazione oncologica."Le conclusioni - ha chiarito il vicegovernatore - sono state quelle di costruire un percorso per la presa in carico dei pazienti oncologici che sia comune su tutto il territorio regionale. A tal fine, il progetto prevede l'elaborazione di una scheda standard dei bisogni sia sanitari che sociali del paziente, da consegnargli al momento della dimissione ospedaliera; ciò consentirà di dare direttive al responsabile clinico del paziente su quando coinvolgere il distretto sanitario e quando invece continuare a gestire in prima persona i bisogni dell'utente".Come emerso nella risposta in Consiglio, la "spina dorsale" della Rete oncologica sarà il sistema informatico che la Direzione centrale salute sta rivedendo assieme ai professionisti regionali, valorizzando l'importante e ampio patrimonio di dati che la Regione ha consolidato negli anni."Con l'acquisizione di un nuovo sistema certificato per la gestione della patologia oncologica - ha detto Riccardi - la rete migliorerà il percorso di cura del paziente non solo all'interno dell'area ospedaliera, ma anche negli ambiti territoriali, integrandosi con i dati del territorio. Ciò consentirà - ha concluso il vicegovernatore - una continuità di cura del paziente oncologico, dal primo ingresso in ospedale fino all'assistenza presso i distretti e addirittura fino al proprio domicilio". ARC/AL/ppd