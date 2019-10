Salute: Riccardi, riforma assicura servizi analoghi a tutti cittadini

Pavia di Udine (Ud), 2 ott - Uno degli obiettivi della riforma sanitaria in via di attuazione è l'ottimizzazione delle risorse disponibili, operata anche attraverso la razionalizzazione dell'offerta dei servizi, per garantire le condizioni necessarie affinché servizi e assistenza continuino a essere fruibili da tutti i cittadini.È stato questo il punto focale del dibattito che ha visto impegnato nell'auditorium di Lauzacco di Pavia di Udine (Udine) il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, con la Giunta comunale guidata dal sindaco Beppino Govetto, il consigliere regionale Mauro Di Bert e numerosi cittadini.Fra le tematiche affrontate, la riapertura del punto nascita di Latisana, rispetto al quale Riccardi ha ricordato le motivazioni legate alla sicurezza dell'operatività, alle necessità logistiche e al presidio del territorio. Una decisione inserita all'interno della rimodulazione di tutto il sistema regionale della Salute che vede l'applicazione del modello hub e spoke, attraverso il quale gli ospedali di rete saranno coinvolti da un processo di specializzazione che ne potenzierà l'identità e l'attrattività.La riforma che il vicegovernatore ha illustrato ai cittadini e agli amministratori prevede anche un forte potenziamento dei servizi territoriali che, ha spiegato Riccardi, "vedranno controbilanciare quella che oggi è l'eccessiva centralità degli ospedali".Per l'esponente della Giunta Fedriga "il punto nodale della presa in carico deve radicarsi sul territorio, perché in questo modo, rispondendo anche alle necessità di una popolazione sempre più anziana, si contrasta il ricorso all'istituzionalizzazione e - ha concluso - si fa in modo che, soprattutto gli anziani, non siano sottratti al loro ambiente di vita per continuare a rappresentare una risorsa per la società". ARC/CM/Red