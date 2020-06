Salute:Riccardi-Roberti, è valore attività Ads di Trieste

Trieste, 16 giu - "Una visita che testimonia la gratitudine dell'intera comunità verso i tanti volontari e donatori di Trieste, cittadini generosi che anche nel corso della pandemia hanno proseguito nelle loro attività, continuando a prodigarsi per il bene della collettività".È quanto espresso dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi, che oggi insieme all'assessore regionale Pierpaolo Roberti, ha compiuto una visita presso la sede triestina dell'Associazione Donatori Sangue, presieduta da Ennio Furlani."Il Friuli Venezia Giulia è la prima regione in Italia per il numero di volontari in rapporto alla popolazione residente - ha ricordato il vicegovernatore -, un dato straordinario di cui percepiamo ogni giorno il valore che ci inorgoglisce e ci spinge a dire grazie a ogni singolo cittadino che quotidianamente sceglie di mettersi a disposizione della propria comunità"."Il sistema di prenotazione adottato dalle strutture trasfusionali nella fase emergenziale di concerto con le associazioni di volontariato - ha aggiunto Riccardi - sarà gradualmente rimodulato con il ritorno alla normalità per garantire libero accesso ai donatori e dare nuovo impulso alla raccolta di sangue"."È importante essere qui oggi tra i volontari di Trieste e manifestare la nostra vicinanza e la riconoscenza per il lavoro svolto - ha aggiunto l'assessore Pierpaolo Roberti - ed è anche l'occasione per sottolineare come donare sangue sia un gesto tanto semplice quanto fondamentale, anche in una fase come quella attuale di graduale ritorno alla normalità e la conseguente ripresa degli interventi chirurgici programmati e delle normali attività sanitarie"."Disporre di sufficienti scorte di plasma, sangue e piastrine è un patrimonio collettivo di solidarietà - ha concluso Roberti - anche in considerazione dei recenti studi scientifici dai quali emerge l'ipotesi che proprio il sangue potrebbe essere l'elemento chiave per mettere a punto terapie risolutive nei pazienti colpiti da coronavirus". ARC/CCA/pph