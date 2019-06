Salute: Riccardi, scelte di Latisana e Palmanova sono strategiche

Trieste, 20 giu - "La scelta di portare il punto nascita a Latisana è di pianificazione strategica, non è una scelta politica e non è stata fatta a cuor leggero".Sono parole del vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi intervenuto insieme al governatore Massimiliano Fedriga all'incontro con i sindaci della Bassa Friulana, i capigruppo e i consiglieri della commissione sanità, avvenuto in Consiglio regionale sui temi degli ospedali di Palmanova e Latisana.Il vicegovernatore ha insistito sulla strategia di distinguere tra urgenza da programmazione, laddove la dislocazione di quest'ultima a Palmanova "non è un favore, così come la collocazione a Latisana del punto nascita non è un dispetto".Riccardi ha rimarcato l'urgenza di dover decidere. A inizio giugno "il direttore sanitario del presidio di Latisana ci ha scritto che la situazione non poteva andare avanti così e che erano a rischio i profili di sicurezza del presidio", ha reso noto Riccardi. "In passato chi governava si era girato dall'altra parte - ha concluso il vicegovernatore -, noi non facciamo come Ponzio Pilato e prendiamo una decisione in Consiglio regionale".ARC/PPH/ppd