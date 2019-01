Salute: Riccardi, sotto controllo situazione scabbia a Itis Trieste

Trieste, 23 gen - "La situazione dell'Itis a Trieste, relativamente ai segnalati casi di scabbia, è monitorata dai sanitari di AsuiTs che hanno messo in atto la profilassi del caso e previsto nuovi interventi con un nuovo farmaco. Domani mattina mi recherò personalmente a far visita alla struttura per sincerarmi della situazione incontrando i pazienti e gli operatori. Di certo vi è che, seppur in presenza di un aumento dei casi rispetto al passato, la situazione è sotto controllo e non presenta alcun rilievo epidemico".Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, annunciando la visita alla residenza per anziani del capoluogo giuliano.La scabbia è provocata da un acaro che si trova normalmente alle nostre latitudini e provoca una parassitosi fastidiosa ma assolutamente curabile con poche e semplici cure. Come in tanti altri fenomeni del genere, la prevenzione e una corretta igiene che risulta fattore determinante per evitare l'insorgenza di tali fenomeni.A conferma che non ci si trovi di fronte a un'emergenza, Riccardi ha spiegato che il maggior numero di evidenze si è presentato all'Itis, mentre in altre strutture i casi rientrano in quella che può essere definita una normale manifestazione della parassitosi."In questo momento - ha aggiunto il vicegovernatore - non abbiamo segnalazioni relativamente a un possibile aumento di casi, tuttavia - conclude - manteniamo alta l'attenzione monitorando tutta la regione per verificare l'eventuale insorgenza di altre manifestazione della parassitosi".Da ricordare che, come dimostrato nella letteratura medica la scabbia non è particolarmente contagiosa e, infatti, per essere trasmessa necessita di un lungo contatto. ARC/COM