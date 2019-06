Salute: Riccardi, stabilizzazioni e ruolo strategico Area welfare Aas2

Palmanova, 27 giugno - Il riconoscimento di un lavoro di grande importanza e altamente strategico svolto all'interno del sistema sociosanitario regionale e la decisione di dare una prospettiva di stabilità ai rapporti di lavoro precari attraverso un nuovo concorso.



Questi i concetti espressi oggi a Palmanova dal vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, nel corso dell'incontro con gli operatori della struttura complessa dell'Area welfare di comunità collocata all'interno dell'Azienda per l'assistenza sanitaria Bassa Friulana - Isontina n.2.



Cogliendo un elemento di preoccupazione legato alla precarietà di una parte significativa della dotazione organica della struttura complessa, Riccardi ha annunciato che nel corso dei prossimi giorni verrà pubblicato un bando di concorso per assunzioni a tempo indeterminato.



"Si tratta - ha spiegato il vicegovernatore - di un'opportunità importante, in quanto l'obiettivo è quello sia di far lavorare le persone in serenità, senza l'ansia per l'incertezza del futuro, e sia di non disperdere esperienze e competenze accumulate in questi anni di attività".



La struttura, come spiegato dai responsabili, svolge una funzione di supporto tecnico alla direzione centrale occupandosi delle analisi dei fabbisogni necessarie alla costruzione delle scelte e degli interventi messi in atto sul territorio, nei campi dell'assistenza primaria agli anziani e ai disabili, così come nelle politiche di contrasto alla povertà.



"Un pensatoio", come lo ha definito lo stesso Riccardi, "perché la risposta in tema di salute passa attraverso dei modelli che prima devono essere sperimentati". In questo il vicegovernatore ha aggiunto: "il vostro di lavoro è estremamente prezioso, perché contribuisce all'elaborazione di soluzioni che consentono di diminuire la distanza tra chi vive e chi è costretto a sopravvivere".



In prospettiva, per quel che riguarda il piano organizzativo, Riccardi ha prefigurato in via teorica la collocazione dell'Area welfare all'interno dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute, "coerentemente al tipo di funzione svolta da questa struttura complessa".



Infine, soffermandosi su quelli che sono gli equilibri di bilancio della sanità regionale, Riccardi ha espresso la propria soddisfazione per i progetti portati avanti dalla struttura dell'Area welfare, ricordando che ogni nuovo investimento deve trovare copertura da risorse derivanti da una revisione della spesa improduttiva o da una riorganizzazione mirata a una complessiva sostenibilità economica del sistema e finalizzata a garantire ai cittadini della nostra regione una sanità pubblica di qualità. ARC/GG/ppd