Salute: Riccardi, validità esenzioni ticket prorogata a marzo 2021

Trieste, 2 lug - "Le autocertificazioni per il diritto di esenzione dal ticket sanitario per reddito sono prorogate fino al 31 marzo 2021 e non vi è quindi alcuna necessità che i cittadini interessati si rechino agli sportelli a meno di variazioni dello stato o di nuove posizioni".Lo ha chiarito nell'aula del Consiglio regionale il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.Su indicazione della direzione regionale centrale Salute, Insiel ha aggiornato le posizioni dei 30mila interessati e le aziende sanitarie hanno già disposizioni di informare i cittadini, sensibilizzare i medici di medicina generale e verificare che le autocertificazioni mantengano la loro validità anche per il periodo di estensione. ARC/PPH/gg