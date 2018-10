Salute: Riccardi, valorizzare importante ruolo ascolto psicologi

Udine, 13 ott - "La figura dello psicologo rappresenta quello spazio di ascolto che la società moderna ha abbandonato e che potrebbe concorrere a colmare il disagio e il distacco che spesso colpisce anche i giovani, portandoli a volte anche a scelte errate".Lo ha affermato oggi a Udine il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenendo al convegno "Il codice deontologico degli Psicologi italiani compie 20 anni" svoltosi in sala Aiace alla presenza, fra gli altri, del sindaco Pietro Fontanini, del presidente dell'Ordine degli psicologi del Fvg, Roberto Calvani, e di alcuni degli estensori del documento stilato vent'anni fa.Riccardi ha ricordato che nel Friuli Venezia Giulia operano circa duemila psicologi, professionisti sempre più importanti nella nostra società, come purtroppo evidenziano fatti accaduti di recente, che devono essere riconsiderati nella riforma più ampia e attuale del sistema salute del Friuli Venezia Giulia.Il concetto di salute, secondo Riccardi, non può infatti essere ridotto alla sola sanità ma deve comprenderne anche gli aspetti socioassistenziali, recuperando valori e un sistema di integrazione che aveva caratterizzato il settore sanitario e dell'assistenza del Friuli Venezia Giulia con efficacia, e per lungo tempo.Per il vicegovernatore occorre che la società, e assieme a essa le istituzioni e il sistema pubblico della salute, creino i presupposti affinché il disagio, il distacco, le difficoltà che i cittadini spesso provano, specialmente i più giovani, possano essere intercettati per tempo e affrontati per favorirne il reinserimento nella comunità.Per fare questo, ha evidenziato Riccardi, è indispensabile la figura dello psicologo, determinato a intercettare i bisogni di ascolto delle persone e consolidare quel collegamento indispensabile tra le persone più fragili e la comunità nella quale vivono.Riccardi ha assicurato attenzione affinché la figura dello psicologo, da non molto riconosciuta ufficialmente quale professione, possa concorrere a una più concreta ed efficace attuazione della riforma della salute nel Friuli Venezia Giulia. ARC/CM/Red