Salute: Riccardi, volontariato essenziale per ascolto comunità

Udine, 13 ott - "La straordinaria energia che si ritrova nel volontariato, la passione, la dedizione, l'attenzione verso problematiche troppo spesso sottovalutate non può essere dispersa e serve a integrare con efficacia quanto la medicina moderna e la sanità possono fare per rispondere alle esigenze di salute dei cittadini".Lo ha sostenuto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenendo a Udine, in sala Madrassi, al convegno "Metamorfosi: persona nuova, comunità sana e felice" organizzato dall'associazione Diamo un peso al benessere allo scopo di individuare la salute quale valore da difendere tra responsabilità individuali e della collettività.Sono stati così analizzati i compiti e il ruolo del sistema sanitario regionale, anche in materia di politiche sociali e di disabilità, individuando il desiderio di benessere come una risorsa per la persona e la comunità, uno stimolo alla ricerca degli elementi e dei percorsi da seguire per una migliore qualità della vita.Riallacciandosi ai tragici fatti di droga che hanno portato alla morte della giovane palmarina nei bagni della stazione ferroviaria di Udine, Riccardi ha ricordato che le istituzioni hanno il compito di conoscere queste problematiche per comprendere come meglio affrontarle.Per questo, ha evidenziato il vicegovernatore, la componente assistenziale deve riprendere ad avere nel nostro sistema della salute un ruolo importante, integrando l'offerta sanitaria per fare sì che l'intero sistema stia al passo con i tempi.La sfida più grande che attende le istituzioni, ha sottolineato Riccardi, è quella di dare veramente ascolto alle fasce più deboli e fragili della comunità che, purtroppo si suddivide in una sua componente che vive e in un'altra che è costretta a sopravvivere.Proprio a questa seconda fascia della nostra realtà, ha concluso il vicegovernatore Fvg, occorre andare incontro con il supporto insostituibile del volontariato.