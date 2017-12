Salute: Telesca, firmato rinnovo accordo quadro con farmacie

Udine, 29 dicembre - L'assessore regionale alla Salute, Maria Sandra Telesca, ha firmato oggi a Udine con il presidente di Federfarma Fvg, Francesco Pascolini, e con il coordinatore di Assofarm Fvg Germano Montolli, il rinnovo, a valenza triennale, dell'Accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private".



"Esprimo grande soddisfazione - ha dichiarato Telesca - per il rinnovo di un accordo che in passato ha già dato risultati positivi e che valorizzerà ulteriormente il ruolo delle farmacie quale presidio di sanità territoriale".



L'accordo rafforza infatti le iniziative già avviate in tema di distribuzione dei medicinali e ausili di assistenza integrativa, volte a facilitare l'accessibilità da parte dei pazienti. Consente, inoltre, di ottimizzare l'allocazione delle risorse. Gli elementi innovativi riguardano lo sviluppo della "farmacia dei servizi", anche secondo le indicazioni dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) nazionali. La farmacia avrà sempre più un ruolo di vicinanza al cittadino e di integrazione con il servizio sanitario regionale.



Oltre ai servizi già sviluppati (ad esempio screening oncologici e prenotazioni delle prestazioni) si intende dare attuazione a nuove forme di collaborazione con il servizio sanitario regionale in tema di prevenzione, telemedicina, presa in carico del paziente cronico, anche per favorire una maggiore compliance (adesione consapevole) del paziente alle terapie.



"Accolgo con estremo favore il rinnovo dell'accordo quadro che vede sempre più integrate le farmacie nel servizio sanitario regionale, confermandole soggetti autorevoli nella gestione del paziente cronico e credibili partner nel governo della spesa sanitaria", ha affermato il presidente di Federfarma Fvg, Pascolini.



"Esprimo soddisfazione - così il coordinatore di Assofarm Fvg, Montolli - per l'accordo sottoscritto, che vede le farmacie sempre più presenti sul versante sanitario e sociosanitario". ARC/COM/ppd/fc