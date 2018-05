Sanità: più facile prenotare visite con il nuovo call center TeleCUP

Trieste, 9 mag - Il Centro unico di prenotazione delle prestazioni sanitarie (Cup) si arricchisce di servizi tecnologicamente avanzati per facilitare le prenotazioni e le disdette degli appuntamenti per visite o esami medici.I cittadini del Friuli Venezia Giulia possono rivolgersi al TeleCUP attraverso il numero unico 0434 223522 (attivo da cellulare e da telefono fisso, dall'Italia e dall'estero) non solo per prenotare un servizio o ricevere informazioni e orientamento sul sistema sanitario regionale, ma anche per disdire un appuntamento in modo automatico, senza dover interagire con un operatore.Inoltre, è ora attivo un sistema di richiamata ai telefoni fissi che ricorda la data, il luogo e l'ora in cui è necessario presentarsi all'appuntamento prenotato, consentendo anche l'eventuale disdetta. In questo caso, il servizio esisteva già ma era limitato ai telefoni cellulari, con la conseguenza che circa il 60% dei potenziali utenti, specie le persone anziane che non possiedono cellulari o non hanno familiarità con i messaggi, ne restava escluso.Il servizio è stato implementato per venire in aiuto anche delle persone con problemi di udito, grazie all'attivazione del sistema Pedius, che consente di contattare il TeleCUP utilizzando le tecnologie di riconoscimento e sintesi vocale; in questo caso l'utente dovrà scaricare un'applicazione in grado di tradurre lo scritto in audio e viceversa, per ottenere informazioni sociosanitarie, prenotare o annullare l'appuntamento.Il nuovo TeleCUP offre una gamma più ampia di prestazioni di primo accesso prenotabili, uniforme a quella degli altri canali di prenotazione attivi, dagli sportelli presso le aziende sanitarie, alle farmacie, allo sportello online.Il servizio è attivo su una fascia oraria di apertura più prolungata che va da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 19, e sabato dalle 8 alle 14.Per garantire l'aumento delle prestazioni prenotabili e la contemporanea riduzione dei tempi di attesa, il numero di operatori addetti al servizio è stato incrementato e ad oggi è pari a 75 persone che troveranno posto anche nella nuova sede di Trieste, in via Von Bruck (ex sede dell'agenzia delle entrate), attiva entro il mese di maggio.La sede di Trieste si aggiunge alla centrale operativa presso il Polo tecnologico di Pordenone; entrambe le sedi, modernissime e tecnologicamente strutturate, possono garantire il servizio anche in situazioni d'emergenza, con il subentro di una sede all'altra in caso di guasto a una delle due.Il servizio di call center è attivo dal 2011, governato dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (Egas) e gestito da un gruppo di imprese con capofila Televita spa. ARC/SSA/ppd