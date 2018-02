Sanità: Regione e Università insieme per la formazione professionale

Udine, 24 feb - La Regione e le Università hanno stretto in questi anni una collaborazione crescente sul fronte della formazione professionale in sanità.È uno dei temi emersi stamattina all'apertura del convegno "Tesi verso il futuro", in corso al polo economico dell'Università di Udine di via Tomadini. Una intera giornata di confronto dedicata alla presentazione delle migliori tesi di laurea in Fisioterapia dell'anno 2016, con cui si chiude la decima edizione del "Progetto di valorizzazione delle tesi di laurea in Fisioterapia dei poli universitari del Triveneto", che i corsi di laurea delle Università di Padova, Trieste, Verona e Udine promuovono dal 2008, con il contributo dell'Associazione italiana fisioterapisti.Una iniziativa apprezzata dalla Regione, presente con l'assessore regionale alla Salute, poiché sostiene il valore dello studio e della ricerca e sottolinea l'importanza della collaborazione tra Università e servizio sanitario per la formazione delle professioni sanitarie, mettendo in evidenza le sinergie e le collaborazioni che ne derivano. Ciò nella convinzione che la formazione di buoni professionisti sanitari sia uno dei fattori fondamentali per rispondere con competenza ai bisogni di salute dei cittadini.Sono sempre più evidenti, infatti, le esigenze di specializzazione delle professioni sanitarie, alla luce delle riforme in atto, che hanno rinnovato anche la centralità della figura del fisioterapista nei percorsi salute. ARC/SSA/ppd