Sappada: competenze ambientali trasferite ad Arpa Fvg

Udine, 30 gen - Piena collaborazione tra le agenzie per la protezione dell'ambiente del Veneto e del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda il presidio dell'ambiente nel territorio del Comune di Sappada. È questo l'esito del vertice che si è tenuto a Padova alla presenza dei direttori generali delle due agenzie, Nicola Dell'Acqua e Luca Marchesi.Nel corso dell'incontro è stato infatti convenuto che in seguito al trasferimento del Comune di Sappada dal Veneto al Friuli Venezia Giulia le competenze di natura tecnica e amministrativa in capo ad Arpa Veneto come pareri, campionamenti, controlli e gestioni degli esposti, devono considerarsi di competenza di Arpa Fvg.Di conseguenza i nuovi procedimenti amministrativi e quelli attivati e non ancora definiti al 16 dicembre 2017 rientrano nella competenza di Arpa Fvg, mentre gli atti amministrativi adottati da Arpa Veneto prima di tale data mantengono validità ed efficacia.Le due agenzie si sono impegnate a collaborare attivamente durante il periodo di transizione al fine di evitare e prevenire ogni possibile disagio alla popolazione e agli operatori economici locali. Inoltre, Arpa Fvg ha fissato un incontro con l'amministrazione comunale di Sappada per una prima disamina delle peculiarità ambientali del territorio.