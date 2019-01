Scuola: Bini a concorso presepi, giovani valorizzano nostra identità

Udine, 24 gen - "Un evento che mette al centro i bambini e rafforza il significato di un simbolo importante qual è il presepe che rappresenta le nostre radici cristiane, la nostra identità".Lo ha detto oggi a Udine, nell'auditorium della Regione, l'assessore al Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, in occasione delle premiazioni del 14. concorso Presepi nelle scuole Primarie e dell'Infanzia, a cui hanno partecipato 53 istituti della regione, deiquali 34 primarie e 19 dell'infanzia, per un totale di 3mila bambini."Il Presepe rappresenta la nostra tradizione, la famiglia, è momento di festa, di condivisione e di riflessione in cui lo spirito di appartenenza alla comunità e alla famiglia chiama a raccolta adulti e bambini", ha indicato Bini, ringraziando le maestre per il percorso fatto con gli alunni ai quali ha rivolto un particolare apprezzamento per l'impegno dimostrato."Dobbiamo imparare dai bambini con la loro purezza - ha concluso l'assessore - in quanto per loro non ci sono differenze di colore, di lingua, di cultura. Dobbiamo, quindi, riappropriarci di questa visione del mondo".Il primo premio è stato assegnato alla scuola primaria Biavi di Cervignano del Friuli con un presepe realizzato utilizzando materiali riciclati, il secondo ex aequo è stato consegnato alla scuola primaria di Cercivento, Treppo-Ligosullo di Cercivento e alla scuola primaria Scek di Duino Aurisina. Terzo posto per le scuole dell'infanzia Ventre, Aucoutrier, Munari di Porcia che hanno realizzato, unendo le forze, un presepe con i personaggi ad altezza di bambino e materiali riciclati.Il premio speciale è andato alla scuola dell'infanzia di San Daniele del Friuli che ha realizzato il presepe con materiali di recupero provenienti dalla foresta di Tarvisio colpita dal maltempo lo scorso ottobre, mentre alla scuola primaria Mazzini di Udine è stato assegnato il premio del settimanale Il Friuli grazie ai voti dei lettori. Sono state diverse anche le segnalazioni di merito che la giuria ha voluto assegnare. ARC/LP/fc