Scuola: ok definitivo a programma triennale interventi edilizi in Fvg

Trieste, 19 apr - La Giunta regionale ha approvato in via definitiva, dopo aver ottenuto i pareri favorevoli della IV Commissione consiliare e dell'Ufficio scolastico regionale, il programma triennale 2019-2021 degli interventi edilizi di interesse regionale sugli edifici scolastici, così come proposto dall'assessore a Infrastrutture e Territorio.Il programma definisce sette obiettivi da realizzare nel triennio, fra i quali il completamento degli interventi e delle opere avviate e non concluse, le quote delle risorse del Fondo regionale per l'edilizia scolastica da destinare alle varie tipologie d'intervento e la ripartizione annuale oltre ai criteri di valutazione delle domande. ARC/LP