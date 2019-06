Scuola: Rosolen, 17-19/6 confronto con amministratori e dirigenti

Trieste 14 giu - Organizzazione dell'offerta formativa e programmazione della rete scolastica, trasporto scolastico, erogazione dei servizi e progetti mirati come la sperimentazione del trilinguismo in Val Canale-Canal del Ferro.Sono questi alcuni dei temi al centro dei due incontri sul piano di dimensionamento della rete scolastica che si terranno nelle sedi della Regione di Trieste e Udine e ai quali prenderanno parte l'assessore regionale alla Formazione, Alessia Rosolen, gli amministratori locali e i dirigenti scolastici. Il primo è previsto lunedì prossimo, 17 giugno, alle 15.30 nel capoluogo giuliano (sala Predonzani in via Orologio 1), il secondo mercoledì 19, sempre alle 15.30, all'Auditorium Comelli della sede di via Sabbadini a Udine.Il confronto consentirà di approfondire la conoscenza degli elementi di novità introdotti con le "Modifiche alla legge regionale 13/2018, interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale". ARC/COM/Red