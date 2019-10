Scuola: Rosolen, concreto supporto a progetti finanziati da Ministero

Trieste, 1 ott - "Per la prima volta, grazie alla legge 13 del 2008, abbiamo individuato un reale supporto al sistema scolastico regionale anche per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti ministeriali del Pon Scuola. I progetti autorizzati nella nostra regione per il periodo 2014-20 sono 850, per un valore complessivo che supera i 23 milioni di euro. Quelli già chiusi e rendicontati ad aprile di quest'anno sono invece 274 per oltre 5 milioni e mezzo di euro, mentre quelli revocati finora sono 72 per un ammontare che non raggiunge i 2 milioni di euro".Questi i dati sull'accesso ai finanziamenti ministeriali del Pon Scuola presentati oggi in Consiglio regionale dall'assessore all'Istruzione del Frili Venezia Giulia, Alessia Rosolen, in risposta a una interrogazione."In merito alle rinunce - ha aggiunto Rosolen - il dato non è ancora disponibile in quanto devono essere accettate dall'Autorità di gestione del Pon Scuola".L'assessore ha inoltre ricordato che, in collaborazione con l'Ufficio scolastico Fvg, la Regione ha previsto un'attività di supporto e assistenza tecnica alle scuole, contenuta proprio nella Legge 13 del 2018."Questo supporto alle istituzioni scolastiche - ha spiegato Rosolen - rientra tra le attività svolte dal Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest a fronte del contributo annuale a favore del Centro stesso. Già nel mese di febbraio di quest'anno è stato costituito il gruppo di lavoro Regione-Ufficio scolastico regionale-Informest che, attraverso una serie di riunioni, ha analizzato la situazione delle scuole rispetto ai progetti Pon"."Il servizio di assistenza tecnica fornito dalla Regione per il tramite di Informest sarà capillare nelle scuole sulla base della priorità definita che - ha concluso l'assessore - è quella di salvaguardare in primis le scuole che sono a rischio di perdita del finanziamento". ARC/RT/fc