Scuola: Rosolen, raddoppiato contributo per arredi e attrezzature

2 mln euro destinati a Comuni con meno di 10mila abitantiTrieste 5 set - Sale a 2 milioni di euro complessivi il contributo straordinario diretto all'acquisto di arredi e attrezzature scolastiche per i Comuni con meno di 10mila abitanti. È stato firmato oggi il decreto di liquidazione per l'erogazione del finanziamento. Nei mesi scorsi, la Giunta regionale aveva staccato un assegno di 1 milione di euro, salvo poi raddoppiare la cifra dedicata in sede di assestamento di bilancio. Complessivamente, sono 93 le richieste accolte ed esaudite."Motivazioni politiche legate a reali esigenze didattiche e formative - evidenzia l'assessore all'Istruzione del Friuli Venezia Giulia - ci hanno suggerito di raddoppiare il finanziamento. Si tratta di fondi che consentono alle scuole di dotarsi di strutture utili e preziose per l'erogazione del servizio ai ragazzi: dalle lavagne ai banchi, dalle sedie fino ai giochi per l'esterno, abbiamo ricevuto e soddisfatto le richieste di 93 realtà in tutto il territorio regionale"."Gli importi per il singolo intervento oscillano da qualche migliaia di euro fino a 25mila euro. Si tratta - spiega ancora l'assessore - di un investimento mirato e doveroso. Stiamo mettendo mano al comparto scuola e ci stiamo occupando di ogni singolo aspetto legato all'istruzione, lavorando su più tavoli e occupandoci di ogni singola sfaccettatura del comparto"."Nel caso specifico - prosegue Rosolen - diamo una risposta precisa e puntuale a richieste molto pratiche dei Comuni. Ringrazio la direzione regionale per quanto fatto e invito gli amministratori locali a seguire l'iter delle pratiche ed eventualmente prendere contatto con gli uffici per delucidazioni e informazioni ulteriori"."Con il primo milione di euro - conclude l'assessore Fvg all'Istruzione - avevamo esaudito le richieste di 44 Comuni, l'intervento successivo in assestamento ci ha consentito di alzare l'asticella e raggiungere quota 93 amministrazioni comunali". ARC/COM/fc