Sertubi: Rosolen, per lavoratori sostegno a reddito e politiche attive

Trieste, 23 nov - "A seguito della cessazione dell'attività produttiva da parte della Sertubi di Trieste, la Regione avvierà una serie di azioni di politica attiva del lavoro che accompagneranno la cassa integrazione e favoriranno la rioccupazione grazie alla collaborazione tra Regione, azienda, sindacati e tessuto imprenditoriale".Lo ha confermato l'assessore al Lavoro del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale dello schema del protocollo d'intesa che sarà sottoscritto da Regione, Jindal Saw Italia, Confindustria Venezia Giulia e rappresentanze sindacali per favorire la ricollocazione dei dipendenti dello stabilimento triestino interessati dalla cessazione dell'attività produttiva."Attraverso questo accordo - ha precisato Rosolen - si concretizzerà una collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti che favorirà la ricollocazione dei dipendenti in eccedenza della Sertubi. In primo luogo incontreremo i lavoratori e presenteremo loro il percorso e le sue finalità, poi verranno avviati dei colloqui di orientamento personalizzati. I lavoratori stipuleranno quindi un piano di azione individuale che potrà prevedere, fra l'altro, la partecipazione a tirocini e corsi di formazione. Queste attività saranno programmate sulla base delle competenze dei lavoratori e delle necessità del tessuto produttivo"."Si tratta di un percorso - evidenzia l'assessore - che richiede la collaborazione di tutti i soggetti interessati, finalizzato ad aumentare la possibilità di reinserimento delle persone creando una rete tra il sistema formativo regionale e i centri per l'impiego che - ha concluso Rosolen - consentirà di mettere a disposizione delle imprese le figure professionali di cui hanno bisogno".La sottoscrizione del protocollo si inserisce nell'iter per l'accesso alla cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività di competenza del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. ARC/MA/fc