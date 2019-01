Shoah: Riccardi in Risiera, ricordare è un nostro dovere

Trieste, 27 gen - "Il ricordo della Shoah è un nostro dovere, affinché quanto avvenne anche tra queste mura, con la deportazione e l'uccisione di persone innocenti, non accada più".Lo ha detto oggi a Trieste il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardi Riccardi, a margine della cerimonia dedicata alla Giornata della Memoria svoltasi nella Risiera di San Sabba, monumento nazionale dal 1965 dopo che, tra il 1943 e il 1945, fu campo di concentramento per lo smistamento dei deportati in Germania e in Polonia e luogo dove vennero eliminati ebrei, partigiani e detenuti politici.Come ha sottolineato Riccardi, la presenza delle istituzioni e la partecipazione di associazioni e di cittadini "testimonia il valore e l'importanza di questa giornata"."Ricordiamo gli eventi tragici e dolorosi che ci sono stati - ha concluso il vicegovernatore - tenendoci ben saldi i valori di libertà e democrazia senza i quali, come ci ha insegnato la storia, rischiamo di rimanere indifesi davanti agli abissi della barbarie".Tra le autorità che hanno partecipato alla cerimonia, oltre a Riccardi, anche il sottosegretario di Stato a Famiglia e Disabilità, Vincenzo Zoccano, il vicepresidente della Camera dei deputati, Ettore Rosato, e il vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Russo. ARC/GG/fc