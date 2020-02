Sicurezza: Callari, sostegno a Questura Ts per Ufficio immigrazione

Trieste, 3 feb - "Abbiamo dato risposta a un problema non di oggi ma che risale al 2017, quando l'allora questore di Trieste lanciò un grido d'allarme sull'inadeguatezza logistica e strutturale dell'Ufficio immigrazione all'interno della stessa questura del capoluogo giuliano".Queste le parole dell'assessore al Patrimonio del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, oggi a Trieste a margine dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del disegno di legge 78 'Disposizioni concernenti nuovi locali della Questura di Trieste'.Come ha sottolineato l'assessore, si tratta di un provvedimento finalizzato a migliorare sia le condizioni di lavoro degli operatori di Polizia sia gli spazi riservati alle persone straniere che devo accedere all'Ufficio.Nel dettaglio, ha spiegato Callari, relativamente alla parte economica, dopo aver destinato in sede di finanziaria le risorse per le necessità del territorio regionale, l'Amministrazione ha eseguito una ricognizione sulle economie dei Fondi speciali dalla quale è emerso il milione di euro a cui si sommano i 500mila euro precedentemente previsti a bilancio a favore della Questura di Trieste."Va detto - ha rimarcato l'assessore - che la Regione non è voluta entrare nella scelta su dove realizzare questo intervento. È stato infatti deciso dall'Aula di lasciare ampi margini di decisione alla Questura, la quale, insieme alle istituzioni locali, assumerà la decisione che risponde meglio ai requisiti richiesti. In un'ottica più ampia, siamo disponibili a valutare proposte per risolvere eventuali analoghi problemi all'interno della regione".Da parte sua, l'assessore alle Politiche dell'immigrazione, Pierpaolo Roberti, ha ribadito la concreta disponibilità messa in campo dalla Regione a supporto delle Forze dell'ordine, le quali "non saranno più costrette a operare nelle attuali difficoltà, grazie a una soluzione - ha concluso - che risolverà il problema degli affollamenti e delle code". ARC/GG/ma