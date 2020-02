Sicurezza: inaugurazione caserma a Tolmezzo priorità programma Regione

Udine, 14 feb - Un altro tassello del Programma sicurezza dell'Amministrazione regionale è stato completato ieri a Tolmezzo con l'inaugurazione della nuova caserma della Polizia locale.La Regione ha contribuito a questo risultato con fondi che ammontano a 115.000 euro per il biennio 2018-2010, che vanno ad affiancarsi al contributo comunale per la ristrutturazione, l'adeguamento tecnologico e infrastrutturale delle sale operative e dei locali sede del Corpo di polizia locale.Nell'occasione l'assessore regionale alla Sicurezza ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra amministrazioni per raggiungere un buon risultato come dimostrato dal contestuale finanziamento del Comune che ha voluto partecipare alla realizzazione per il bene della città di Tolmezzo e di tutto il circondario. ARC/Com/EP